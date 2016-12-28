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أسعار النفط تواجه تقلبات طفيفة

أسعار النفط تواجه تقلبات طفيفة
اقتصاد - بغداد / العدالة - 2:47 - 28/12/2016 - عدد القراء : 3

سجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة، صباح امس الثلاثاء، في آسيا بسبب نشاط مازال بطيئا في الأسواق بعد عطلة عيد الميلاد.وحوالي الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم شباط 8 سنتات، ليبلغ 53.10 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي، تسليم شباط أيضا، فقد انخفض سنتين إلى 55.14 دولار.وساهمت منظمة الدول المصدرة للنفط [أوبك] إلى حد كبير في انعاش الأسعار عبر الإعلان عن اتفاقين على خفض العرض، أحدهما بين الدول الأعضاء فيها في شباط، والثاني مع الدول غير الأعضاء في الكارتل مطلع كانون الاول.

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