أوبك تتوقع استقرار سوق النفط في 2017 وفنزويلا تسعى لـ70 دولارا

تتوقع منظمة “أوبك” استقرار سوق النفط هذا العام، في الوقت الذي قالت فيه فنزويلا الساعية لزيادة الأسعار، إنها تأمل في أن ترتفع سلتها من الخام إلى 70 دولارا للبرميل الواحد في الأشهر القادمة.وفي مؤتمر صحفي جمع الأمين العام لمنظمة “أوبك”، محمد باركيندو، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في كراكاس بعد اجتماع بينهما يعد الثاني في شهرين، قال باركيندو: “ما زلنا متفائلين سيدي الرئيس بأنه بالتطبيق الكامل وفي الوقت المحدد لهذا الاتفاق التاريخي بيننا و{المنتجين} غير الأعضاء في أوبك سيتحسن موقف اقتصاداتنا بشكل كبير في 2017”.وتابع “كما سيعود استقرار سوق النفط، الذي استعصى لنحو ثلاث سنوات، بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي”.وبموجب الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في أواخر 2016 ستخفض “أوبك”، وروسيا، ومنتجون آخرون، من خارج المنظمة إمداداتهم النفطية بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر بشكل مبدئي.وقال مادورو، الذي أرسل مسؤولين حول العالم على مدار العامين الماضيين لحشد التأييد لخفض الإنتاج، إنه يأمل في أن يساعد الاتفاق على رفع سلة فنزويلا من الخام إلى 60 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام 2017 وإلى 70 دولارا في وقت لاحق من هذا العام.وجرى تداول نفط فنزويلا بسعر 44.82 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مقارنة مع متوسط سعر بلغ 35.15 دولار للبرميل في 2016. وفنزويلا من بين أشد المتضررين جراء هبوط أسعار الخام.أضاف باركيندو أن فنزويلا ستلعب دورا محوريا في اللجنة الجديدة المشتركة بين “أوبك” والمنتجين المستقلين والمعنية بمراقبة الإنتاج.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus