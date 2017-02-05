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إرتفاع انتاج حقل نفط الرميلة الى 1.5 مليون برميل

إرتفاع انتاج حقل نفط الرميلة الى 1.5 مليون برميل
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 2:33 - 05/02/2017 - عدد القراء : 102

قالت مصادر مطلعة بقطاع النفط  الجمعة إن حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة ينتج حاليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا بعد انتهاء أعمال صيانة دورية للحقل.وذكرت المصادر أن حقل الرميلة خضع لأعمال الصيانة في كانون الثاني الماضي.وأضافت أن إنتاج الحقل من النفط انخفض إلى نحو 1.38 مليون برميل يوميا في منتصف الشهر الماضي، من 1.47 مليون برميل يوميا في وقت سابق من نفس الشهر.والرميلة أكبر حقول النفط في العراق ويطوره مشروع مشترك بين بي.بي وبتروتشاينا وشركة نفط الجنوب العراقية التي تديرها الحكومة.وخفض العراق إنتاجه النفطي 200 ألف برميل يوميا في كانون الثاني بما يتماشي مع اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه أوبك وفقا لبيانات شحن ومصادر بالقطاع.وضخ العراق 4.51 مليون برميل يوميا من النفط في الشهر الماضي بحسب مسح أجرته رويترز.

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