إطفاء آخر آبار القيارة المشتعلة.. ووزير النفط: سنؤهل الحقل سريعاً

أعلن وزير النفط جبارعلي اللعيبي عن إطفاء البئر رقم 42 في حقل القيارة النفي بمحافظة نينوى وهو آخر الآبار المشتعلة في الحقل النفطي شمال البلاد.وقال وزير النفط في بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه، ان “الملاكات الفنية والهندسية والجهات الساندة في الشركات النفطية والدفاع المدني والجهد العسكري قد تمكنت من اطفاء البئر 42 والسيطرة عليه بشكل كامل”.واضاف ان “الملاكات الوطنية اثبت جداراتها في التعامل مع حرائق الابار المعقدة بحرفية كبيرة واستطاعت من اطفاء حرائق الابار المشتعلة بوقت قياسي وبالاعتماد على الامكانيات المتاحة والمتوفرة وبدون الاستعانة بشركات عالمية مما وفر للخزينة الاتحادية الملايين من العملة الصعبة”.وثمن وزير النفط “جهود جميع العاملين في شركة نفط الشمال والشركات النفطية الساندة والدفاع المدني والقوات الامنية والإدارة المحلية في الناحية والمحافظة والعشائر والمواطنين،” مؤكداً “حرص الوزارة على الاسراع في تأهيل وتطوير حقل القيارة ووضع الخطط اللازمة لذلك”.من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان “وزير النفط قد أوعز بتكريم جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الذي جاء ردا قويا على العصابات الارهابية التي ارادت تعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية لبلادنا”.واضاف جهاد ان “مجموع الابار في حقل القيارة 50 بئرا، منها 34 بئرا قد تضررت نتيجة للعمليات التخريبة لعصابات داعش الارهابية فيما اندلعت الحرائق في 18 منها”. على صعيد متصل ارتفعت أسعار النفط امس الثلاثاء، بفضل انخفاض الدولار واضطراب الإمدادات في ليبيا، وأحدث تصريحات صادرة عن مسؤولين تشير إلى أن “أوبك” ربما تمدد اتفاقها لخفض إنتاج النفط العالمي.لكن العقود الآجلة للنفط ما زالت واقعة تحت ضغوط نزولية، بسبب انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي، والتوقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية قد ترتفع مرة أخرى، مما يبرز استمرار تخمة المعروض العالمي التي أثرت سلبا على الأسعار لمدة ثلاث سنوات.وزادت، صباح امس، أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب شهر استحقاق 48 سنتًا، مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة لتصل إلى 51.23 للبرميل.وفي الولايات المتحدة ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتًا إلى 48.21 دولار للبرميل.ويقول متعاملون إن خام برنت ارتفع بعد اختبار مستوى 50 دولارًا للبرميل أمس الاول الاثنين، ويدعم انخفاض الدولار العقود الآجلة للخام، مما قد يجذب المستثمرين إلى أسواق السلع الأولية الأكثر أمانا في الوقت الذي يصبح فيه النفط أقل تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى بخلاف الدولار.وارتفع الدولار بوتيرة طفيفة مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم، لكنه يظل عند مستويات لم يشهدها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط ما يزيد على 20 سنتا للبرميل بعدما تبين أن إنتاج ليبيا من النفط هبط بنحو الثلث تقريبا أو ما يعادل 252 ألف برميل يوميا، بسبب تعطيل فصائل مسلحة الإنتاج في حقلي نفط الشرارة والوفاء.وارتفع برنت وخام غرب تكساس بعدما قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن من المرجح تمديد اتفاق عالمي لتقليص إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول [أوبك] وكبار المنتجين غير الأعضاء في المنظمة.

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