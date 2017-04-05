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إنخفاض طفيف للدولار الى 1252 ديناراً

إنخفاض طفيف للدولار الى 1252 ديناراً
اقتصاد - بغداد / العدالة - 0:20 - 05/04/2017 - عدد القراء : 91

سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، صباح امس الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وسجل سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1252.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 125 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت:سعر البيع للدولار الواحد بـ 1257.5 ديناراً، أي 125 الفاً و750 ديناراً، للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار بـ 1247.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و750 ديناراً، للمائة دولار.عملات أجنبية:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 106.65 دولارالباون السعر العالمي: 100 باون = 124.32 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 364.36 ليرة تركية100 دولار امريكي = 132.00 دولار استرالي100 دولار امريكي = 133.95 دولار كندي100 دولار امريكي = 143.20 دولار نيوزلندي

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