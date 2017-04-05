اسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع امس الثلاثاء بدعم من انخفاض الدولار بعدما حثت بيانات اقتصادية أمريكية المستثمرين على إعادة تقييم فكرة رفع أسعار الفائدة قريبا إلى جانب تزايد المخاوف الأمنية بعد انفجار في روسيا.وبحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1259 دولارا للأوقية {الأونصة} بعدما لامس أعلى مستوى منذ 27 مارس آذار عند 1260.09 دولار للأوقية.

وقفز المعدن الأصفر 0.6 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1261.2 دولار للأوقية.ومن شأن انخفاض الدولار أن يجعل المعادن المقومة به أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وتصاعدت المخاوف الأمنية في العالم بعد التفجير الذي وقع في عربة قطارات بمترو الأنفاق بمدينة سان بطرسبرج الاثنين وراح ضحيته 14 قتيلا و50 مصابا، بما عزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} أسعار الفائدة في مارس آذار وسيعقد اجتماعه القادم في مايو أيار.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.34 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر في وقت سابق عند 18.376 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 953.06 دولار للأوقية والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 807.9 دولار للأوقية.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus