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الاقتصاد النيابية: موازنة2021 ظلمت محافظات الوسط والجنوب

الاقتصاد النيابية: موازنة2021 ظلمت محافظات الوسط والجنوب
اقتصاد - بغداد | العدالة - 3:30 - 25/03/2021 - عدد القراء : 294

اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عن محافظة البصرة النائب عبد السلام المالكي، ان الموازنة الحالية هي موازنة مظلومية وعدم انصاف، مشيرا الى ان البصرة لها بذمة الحكومة 17 تريليون دينار وظلمتها الموازنة.
وقال المالكي في بيان تلقت العدالة نسخة منه، إنه “لا يخفى على الجميع ان الموازنة الحالية هي موازنة مظلومية وعدم انصاف ومجحفة بحق محافظات الوسط والجنوب وخصوصا البصرة والتي تقدر تخصيصاتها بتريليون و300 مليار دينار فقط، والتي ظلمت في البداية في قضية التخصيصات للمشاريع المقررة للمحافظة كما انه لم يكن هنالك نوع من الاهتمام او الحرص على إعطاء ديون المحافظة من البترودولار والبالغة تقريبا  17 تريليون دينار  بذمة الحكومة الاتحادية”، مبينا ان “اللجنة المالية البرلمانية اليوم جاءت لتضيف خطأ آخر من خلال منح الاقليم الحق في استقطاع نسبة من التزامها النفطي الى المركز البالغ 460 الف برميل تحت عنوان البترودولار”.
واضاف المالكي، ان “هنالك تناقض في خطوات الحكومة واللجنة المالية فهي تعطي ديون الاقليم وتهمل ديون البصرة وهذا اجحاف كبير بحق اهل محافظة البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية”، مشددا على ان “نواب البصرة ستكون لهم كلمتهم تحت قبة البرلمان ولن نسمح بتمرير هكذا موازنات تبنى على اساس الاتفاقات والعلاقات والمصالح والسرقات لانها مرفوضة جملة وتفصيلا”.
واكد ان “البصرة تعاني اليوم الاهمال والفقر والجوع والامراض والتلوث بسبب العمليات النفطية والحروب السابقة، اضافة الى التظاهرات الشعبية ونقص الخدمات والبطالة ثم تظلم اليوم بهذه الموازنة، التي أنصفت اقليم كردستان حتى في قضية الرواتب رغم ان ارقام الموظفين في الاقليم ليست حقيقية يقابلها ان تخصيصات محافظتنا التشغيلية تقدر بتسعة مليار دينار وهذا ظلم كبير”، مشددا على انه “اليوم ينبغي انصاف البصرة وعلى جماهير المحافظة مساندة ممثليهم داخل قبة البرلمان للضغط باتجاه منح حقوق المحافظة
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