الاهوار النيابية تدعو الى تخاذ إجراءات عاجلة لتدارك انتقال افات زراعية للبلاد

دعت لجنة الزراعة والاهوار النيابية، امس الثلاثاء، الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك انتقال افات زراعية للبلاد.وذكر رئيس اللجنة فرات التميمي في بيان صحفي انه “على وزارتي الخارجية والزراعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة من اجل عدم انتشار افة سوسة النخيل في العراق”، لافتا الى ان “هنالك مخاطر لآفة سوسة النخيل المنتشرة في الكويت، والتي تشكل تهديداً حقيقياً لبساتين النخيل في العراق بشكل عام ومحافظة البصرة بشكل خاص”.واضاف النائب التميمي انه “بعد التأكد وجد انها تنتشر في بساتين النخيل لدولة الكويت عند الحدود العراقية في محافظة البصرة وبالقرب من منطقة سفوان وأم قصر الحدوديتين، وهي من الآفات الخطرة التي تصيب النخيل والتي يصعب القضاء عليها في حالة انتشارها الا من خلال حرق النخيل وهذا بحد ذاته يعتبر ابادة جماعية ان انتشرت في العراق لنخيلنا “.ودعا وزارة الخارجية إلى “التحرك على الجانب الكويتي والتنسيق معه للسيطرة على هذه الافة”، مشيرا الى انها “تعتبر تهديداً حقيقياً لبساتين النخيل في العراق بصورة عامة وبساتين البصرة بصورة خاصة”.وأكد التميمي، على “ضرورة قيام وزارة الزراعة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع دخول فسائل النخيل المستوردة والتمور للبلاد الا بعد التأكد من سلامتها من الإصابة بهذه الافة”. من جهه اخرى قام قسم ترقيم الثروة الحيوانية التابع لدائرة التخطيط و المتابعة في وزارة الزراعة بجهود كبيرة لترقيم الثروة الحيوانية في مديريات الزراعة والشعب التابعة لها في العراق من 2/1/2016 لغاية31/12/2016 ،حيث بلغ عدد الحيوانات الكلية المرقمة في جميع المحافظات ( 11336642) بنسبة تنفيذ ( 93.7%) من مجموع أعداد الثروة الحيوانية التي وردت بالمسح الوطني لعام 2008. و تميز نشاط فريق الأبقار العراقية للعام الماضي في سحب نماذج دم وشعر من الابقار وحفظت على gene seek,FTACard على التوالي وذلك لعزل DNA للأبقار العراقية الجنوبية في محافظة ميسان حيث سيتم إرسال النماذج إلى جامعة نوتنجهام من خلال التعاون مع هذه الجامعة بعد استحصال الموافقات الأصولية بذلك. و قام فريق عمل الأبقار على مدى شهر بجمع نماذج من أنسجة الأبقار الجنوبية والرستاكي قبل الذبح في مجزرة الشعلة والعمل مستمر لحين إكمال (45) نموذج لدراسة التنوع الجيني وتحديد الأنساب للأبقار الرستاكي والجنوبية في العراق.اما نشاط فريق تصنيف الهيئة الكروموسية للجاموس العراقي فتمثل بزيارة فريق بحث الجاموس العراقي استناداً للهيئة الكروموسية إلى محافظة ميسان وتم جمع نماذج دم وتوثيق الصفات المظهرية على الاستمارات الخاصة بذلك وبعد زرع نماذج الدم على الأوساط الزرعية الخاصة ومرور ثلاث أيام عليها تم تقطير السلايدات وصبغها وإكمال العمل في مختبر الدراسة الخلوية في القسم .كذلك تم التعاون مع مركز التقانات الإحيائية / جامعة النهرين حيث تم تصوير السلايدات بصورة جيدة لتوفر الأجهزة في هذا المركز و بعد حساب الكروموسومات كانت النتيجة إن نوع الجاموس العراقي في محافظة ميسان من النوع النهري (50) كرموسوم .و قام الفريق البحثي الخاص بدراسة التوصيف الجيني للجاموس العراقي بتثبيت الصفات المظهرية وجمع عينات أنسجة من مناطق الفضيلية والمعامل وبالتعاون مع المستوصف البيطري في الفضيلية. و ذكر قسم العلاقات و الاعلام و التعاون الدولي في وزارة الزراعة ان شعبة نقل الأجنة التابعة لقسم التلقيح الاصطناعي استخدمت للزرع والفحص في مركز التلقيح الاصطناعي منذ بداية المشروع ( 801 ) من الاجنة والمنفذة من قبل دائرة التخطيط و المتابعة ومن تخصيصات الدول المانحة بالتعاون مع منظمة F A O لغاية كانون الأول / 2016

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