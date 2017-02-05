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البصرة: الشركات النفطية تطلق المنافع الاجتماعية وتخصيصها لأكثر من 100 مشروع

البصرة: الشركات النفطية تطلق المنافع الاجتماعية وتخصيصها لأكثر من 100 مشروع
اقتصاد - بغداد / العدالة - 2:36 - 05/02/2017 - عدد القراء : 76

أعلن مكتب محافظ البصرة، أن الشركات النفطية العاملة في المحافظة أطلقت أموال المنافع الاجتماعية.وذكر بيان لمكتب المحافظ  أنه “وبعد ان أمهل محافظ البصرة، ماجد النصراوي، الشركات العاملة في استثمار نفط البصرة أسبوعاً واحداً لإعطاء أموال المنافع الاجتماعية التي بذمتها، استجابت تلك الشركات قبل ان تنتهي المهلة وأطلقت تلك الاموال لصالح شركة نفط الجنوب، ليتم تنفيذ مشاريع في اقضية ونواحي البصرة، وفق جداول اعدت بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة”.وأضاف البيان، أن “بعض الشركات باشرت فعلياً بإنجاز تلك المشاريع وستتم المباشرة قريباً بكافة المشاريع التي تم الأتفاق عليها”.وأشار الى “جدول بمشاريع المنافع الاجتماعية لشمال محافظة البصرة، وبكلفة تجاوزت الـ 8 مليارات دينار، وهي: [قضاء القرنة/ 22 مشروعاً]، و[قضاء المدينة/ 19 مشروعاً]، و[ناحية الدير/ 12 مشروعاً]، و[ناحية النشوة/ 13 مشروعاً]، و[ناحية الأمام القائم/ 26 مشروعاً]، و[ناحية عز الدين سليم/ 4 مشاريع]، و[ناحية الامام الصادق/ 8 مشاريع]”.وكان محافظ البصرة، ماجد النصراوي، حذر الاثنين الماضي، الشركات النفطية الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية بالمحافظة بموجب جولات التراخيص بـ”عواقب غير سارة”.وقال النصراوي خلال مؤتمر صحفي، إن “البصرة يجب أن تحصل بموجب عقود التراخيص على خمسة ملايين دولار من كل شركة نفطية تتولى تطوير حقل نفطي في المحافظة كمنافع اجتماعية لكن بعض الشركات النفطية أمتنعت عن إعطائها”.ولفت النصراوي الى أن “الشركات النفطية أمامها مهلة لمدة أسبوع واحد عليها خلالها تقديم المبالغ لشركة نفط الجنوب وإذا لم تستجب فسوف تواجه ما لا يسرها، ونحذرها من عدم التعاون مع الحكومة المحلية بهذا الشأن” معتبراً أن “الشركات النفطية لا فضل لها علينا في تلك المنافع لأنها تعويض عن أضرار، كما أن المبالغ سوف تستقطع لاحقاً من وزارة النفط، أي انها أشبه بالقروض، ونحن بانتظار حل المشكلة ليتسنى لنا تعمير جزء من المناطق المتضررة القريبة من الحقول والمنشآت النفطية”.

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