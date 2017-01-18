البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لبيع الدولار

كشفت رابطة المصارف الخاصة، امس الثلاثاء، عن إصدار البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة لتنظيم عملية بيع الدولار لتغطية استيرادات القطاع الخاص.وافاد بيان لرابطة المصارف، أن” التعليمات تهدف إلى المحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار ومكافحة غسل الاموال والمحافظة على العملة الأجنبية”، مبينا إن “البنك المركزي العراقي أصدر تعليمات جديدة لتنظيم معاملات بيع الدولار لأغراض تغطية استيرادات القطاع الخاص”.واضاف أن “التعليمات تتعلق بتنظيم عمليات تأمين الدولار لأغراض إصدار الحوالات وفتح الاعتمادات المستندية بالاتجاهات التي تجعل المصارف العراقية التي تتوسط بين المستورد والبنك المركزي بصورة مباشرة”، موضحا أن” التعليمات تشدد على ضرورة تحقيق الهدف الأساسي للبنك المركزي هو معرفة المستفيد النهائي والمحافظة على العملة الصعبة للعراق من خلال الاستخدام الأمثل بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.ونوه إلى أن “التعليمات جاءت بعد تصنيف البنك المركزي للمصارف إلى مجموعات بناءا على كفاءة وحدات الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر والسيولة المتوفرة في المصارف”، مؤكدا أن “التعليمات الجديدة تصب باتجاه تحقيق الأهداف المركزية للبنك المركزي والقطاع المصرفي العراقي بالمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار وتحفيز المصارف على العمل بشفافية عالية والتزام كبير بقواعد وأنظمة الامتثال وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015”. وأشار إلى أن “رابطة المصارف الخاصة العراقية حريصة على تطبيق تعليمات البنك المركزي وتحث المصارف على زيادة دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على سعر صرف الدولار بما يساهم في إعادة الثقة للقطاع المصرفي خلال العام الحالي ومرحلة ما بعد داعش”. ودعا المصارف العاملة في العراق إلى “التعاون المستمر مع البنك المركزي والإيفاء بكافة المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات والمساهمة في إنجاح خططه المستقبلية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني”.من جهه اخرى وقع محافظ البنك المركزي العراقي مذكرة تفاهم مع احد المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التدريب والاستشارات .وذكر بيان للبنك المركزي أن” الاتفاقية جاءت لغرض دعم جهود البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستشارات الخاصة في أنشطة الامتثال وإدارة المخاطر وتطوير القابليات في هذا الميدان “.وتابع البيان بان” تلك الأنشطة والفعاليات سوف تمولها مجموعة من الدول المانحة في إطار تلك الاتفاقية”

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