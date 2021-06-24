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التجارة تحدد مفردات البطاقة التموينية وتكشف موعد توزيعها

التجارة تحدد مفردات البطاقة التموينية وتكشف موعد توزيعها
اقتصاد - 1:24 - 24/06/2021 - عدد القراء : 78

اعلنت وزارة التجارة، امس الاربعاء، عن وصول مادة الفاصوليا البيضاء لحساب السلة الغذائية المقرر تجهيزها الاول من تموز المقبل. وذكرت الوزارة في بيان ان “استلام مواد السلة الغذائية المقررة حسب قرار مجلس الوزراء ياتي ضمن خطة شركة المواد الغذائية لتنفيذ مشروع سلة الغذاء المتضمن تجهيز مفردات لبطاقة التموينية للمواد (السكر, زيت الطعام, الرز) واضافة مادتي (معجون الطماطم, البقوليات)”. واشارت الى انه “بعد استلام مادتي السكر والرز في مخازن ومواقع وفروع الشركة في بغداد والمحافظات وصلت مادة البقوليات (الفاصوليا البيضاء) حيث سيتم اجراء الفحص المختبري للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومن ثم الشروع بتفريغها”. وتابعت ان “هذا التطور الحاصل في موضوع السلة الغذائية من زيادة عدد المفردات وانتقاء افضل الانواع واجودها لغرض تقديمها للمواطنين كسلة غذائية متكاملة سيسهم في انتظام توزيعها وصولا الى رضا المواطن بايجابية الخدمات التي تقدمها الوزارة بهذا الجانب”.

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