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التجارة تقرر بيع سيارات صالون واجرة بالتقسيط والنقدي

التجارة تقرر بيع سيارات صالون واجرة بالتقسيط والنقدي
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 1:15 - 29/03/2017 - عدد القراء : 74

قررت وزارة التجارة،  بيع سيارات صالون واجرة للمواطنين ودوائر الدولة بنظامي النقدي والاقساط وبالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد.

وذكر بيان للوزارة  أن “الوزارة مستمرة ببيع السيارات الصالون والاجرة للمواطنين ودوائر الدولة وتسويق السيارات الصالون المستوردة من الشركات العالمية والسيارات المصنعة في الاسواق المحلية”.وأضاف البيان أن “الوزارة قامت بتجهيز عدد كبير من الاليات والمعدات الى دوائر الدولة والتي تدخل ضمن جهدها العملي اليومي كالكابسات والمكائن وصهاريج المياه والشفلات”.واشارت الوزارة إلى “قيامها بمفاتحة دوائر الدولة لتجهيزهم بالسيارات والاليات متعددة الاعراض والاستخدامات”, مؤكدة “ابرام عقود التجهيز الفوري الى بعض الوزارات ودوائر الدولة بالاضافة الى تجهيز الزيوت والاطارات والبطاريات الى جميع دوائر الدولة”.

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