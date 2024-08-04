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التجارة: توقيع عقد مع الزراعة لتوريد “النخالة” لمربي الثروة الحيوانية مجاناً

التجارة: توقيع عقد مع الزراعة لتوريد “النخالة” لمربي الثروة الحيوانية مجاناً
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 12:17 - 04/08/2024 - عدد القراء : 52

أعلنت وزارة التجارة توقيع عقد مع وزارة الزراعة لتوريد “النخالة” لمربي الثروة الحيوانية مجانا، وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة محسن نامس: إن “وزارة التجارة أبرمت عقداً مع وزارة الزراعة الأسبوع الماضي لغرض توريد مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية”.وأشار إلى، أن “عقوداً أخرى ستبرم ما بين وزارتي التجارة والزراعة لغرض دعم مربي الثروة الحيوانية في العراق”.وأوضح، أن “مادة النخالة يتم توزيعها على مربي الثروة الحيوانية مجاناً”، مبينا، أن “العراق تعرض للجفاف على مدار سنتين مما أدى إلى تراجع الثروة الحيوانية بالبلاد”.وأضاف، أن “هناك تعاونا لدعم الثروة الحيوانية عبر توريد مادة النخالة إلى الفلاحين”.

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