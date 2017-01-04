الجميلي يكشف عن توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعراق وعلى رأسها ايران

كشف وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، عن نية العراق توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة واولها الجمهورية الاسلامية ايران.وافاد بيان لوزارة التجارة، تلقت (العدالة) نسخة منه امس ان “سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة التقى الوفد الاقتصادي الايراني الذي يزور العراق برئاسة وكيل وزير الصناعة، اذ يضم ممثلي القطاع الخاص الايراني وغرفة التجارة العراقية الايرانية المشتركة”.واشار الجميلي خلال اللقاء الى” وجود رغبة عراقية لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ايران الاسلامية واستكمال المباحثات التي انطلقت في طهران قبل عدة اشهر والوصول الى نتائج ايجابية تسهم في تطوير وتنمية العلاقة بين البلدين الجارين”. واضاف ان” المباحثات مع الوفد الاقتصادي الايراني تضمنت ثلاث محاور رئيسة ابرزها موضوع التعرفة الكمركية بين البلدين وهذا يقع في صلب اختصاصات الحكومة والبرلمان وتحتاج الى قرارات سياسية لتقديم مسودة قانون الى البرلمان للمصادقة عليه والامر الثاني في المباحثات تناول التقييس والسيطرة النوعية وضرورة ان يتم قبول البضائع الايرانية من خلال المواصفات العراقية بعد ان يتم الاتفاق حول اليات العمل بتلك المواصفات مع اجهزة التقيس الايرانية”.واضاف انه” لدينا مفاوضات في هذا الجانب بدأت منذ العام الماضي ونسعى للمضي فيها وصولا لاتفاق بين الطرفين”، مؤكدا بان” العراق يعتمد على جهاز التقيس والسيطرة النوعية في جميع الفحوصات وهذا الجهاز كان قادرا على تنفيذ عمليات الفحص قبل عام 2003 بوجود ثلاث منافذ حدودية”.ولفت الى” استحداث 23 منفذا جديدا، وهذا يحتاج الى قدرات اكبر الامر الذي جعل العراق يتعاقد مع شركات عالمية فاحصة خلال الاعوام الماضية وهناك توجه لتجديد العقد مع هذه الشركات والتوجه الثالث هو توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعراق وهذه تجربة جديدة ستكون بدايتها مع الجمهورية الاسلامية ونسعى في هذا الجانب الى تطبيق المواصفات العراقية”. الجميلي اوضح ايضا بان” المباحثات تناولت ايضا مشاركة الشركات في الجمهوريه الاسلامية في التعاقدات التي تجريها وزارة التجارة خاصة في موضوع الزيت والطحين الخاصة بمفردات البطاقة التموينية ولدينا مذكرة تفاهم موقعه بين الجانبين ممكن العمل بها في المستقبل”. وبين ان” الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطور في العلاقات بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل النهوض بها معربا عن امله بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطور والنمو وزيادة في عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة وان هناك رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات الى مديات اكبر واوسع”.من جهته اكد وكيل وزير الصناعة في جمهورية ايران الاسلامية ان” زيارة الوفد الاقتصادي تأتي في اطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل المشاكل العالقة مؤكدا بان هناك اولوية في توفير المواد الاولية للعراق لدعم الصناعات الوطنية العراقية”. واشار الى” اهمية معادلة المقاييس بين البلدين لتسهيل عملية دخول البضائع الى داخل البلدين خاصة وان ايران تمتلك شركات فاحصة ممكن لها فحص المواد قبل وصولها المنافذ الحدودية وهناك حالات تأخير بسبب اجراءات الفحص التي تسبب ارباكا في عملية دخول البضائع”، مؤكدا على” اهمية اللقاءات المشتركة كونها تسهم في حلحلة المشاكل والوصول الى نتائج مثمرة تساهم في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus