الرافدين يوجه فروعه بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين ومعالجة قضاياهم

وجه مصرف الرافدين، امس الثلاثاء، فروعه بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين ومعالجة قضاياهم.وذكر المكتب الإعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته (العدالة ) أنه “في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بمتابعة شؤون المواطنين، قام مدير عام مصرف الرافدين، علي كريم حسين، بجولة تفقدية شملت عدداً من فروع المصرف الهدف من هذه الجولة هو الاطلاع على سير العمل المصرفي وضمان انسيابيته في تلك الفروع”.وأضاف، أنه “خلال الزيارة، التقى مدير عام المصرف مجموعة من المواطنين، حيث استمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بما يتوافق مع التعليمات والإجراءات القانونية”.وتابع، أن “مدير عام مصرف الرافدين، وجه بتسهيل إنجاز معاملات المواطنين”، مشدداً، “على أهمية تحسين سير العمل في المصرف وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من أجل معالجة قضاياهم بشكل فعال”.

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