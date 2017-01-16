الزراعة تستأنف منح اجازات تربية الاسماك بالاحواض الترابية

استأنفت وزارة الزراعة منح اجازات تربية الاسماك بالاحواض الترابية واعادة تجديد الاجازات القديمة بهدف زيادة المنتج المحلي.وذكر بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه ان “دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة الزراعة حصلت على الموافقة أصولياً بعودة منح اجازات تربية الاسماك في الاحواض الترابية واعادة تجديد الاجازات القديمة التي تم ايقافها منذ 31 كانون الاول في عام 2014 من قبل وزارة الموارد المائية”. واضاف ان “ذلك جاء بهدف النهوض بتربية الاسماك وسد حاجة السوق المحلي من المنتجات المحلية”.من جانبة زار معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الثروة السمكية وعدد من مدراء الاقسام مفقس الصويره ومختبر الامراض للاطلاع على خطة سير العمل والاستعدادات للموسم الجديد لتكاثر اسماك الكارب واقلمة الاسماك العراقية والحفاظ عليها والوقوف على ابرز المعوقات التي تعيق تطوير هذا القطاع المهم وايجاد الحلول المناسبه لها”.

من جهه اخرى يواصل قسم الوقاية في مديرية زراعة بابل وبالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات في الوزارة مع قسم الطيران ولليوم الثاني عشر على التوالي حملة مكافحة مرض لفحة جريد النخيل .وذكر قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي ان عدد الطلعات الجوية بلغت 246 طلعة كافحت خلالها مناطق الهاشمية والمدحتية والقاسم والطليعة والكفل وابي غرق والمركز والنيل واجزاء من قضاء المحاويل حيث تمت مكافحة 12300 دونم من اصل 25 الف دونم بواقع 50 دونم لكل طلعة جوية بإستخدام 110700 لتر من مبيد أثيلوتوب وبواقع 400 لتر لكل طلعة .وأكد على دعم الوزارة المتواصل لهذه الحملة للمحافظة على النخيل من الافات والامراض التي تصيبها، مشيرا الى تعاون دائرة الماء والصحة والشرطة والدفاع المدني في تنفيذ هذه الحملة . من جهه اخرى باشرت وزارة الزراعة /مديرية زراعة ذي قار بحملة مكافحة ادغال الحنطة الرفيعة والعريضة في المحافظة ضمن البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق وجرت عملية مكافحة الإدغال في شعبة زراعة الشطرة وبالتنسيق مع وحدة الوقاية.وبيّن قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي في الوزارة :تطرق منسق البرنامج في محافظة ذي قار الى اهمية استخدام لمبيد(اتلنتس)المخصص لمكافحة أدغال الحنطة الرفيعة والعريضة ،التي تم تجهيز الفلاحين به .من جهة اخرى قامت مديرية زراعة ذي قار بأنتاج سلالات اغنام تمتاز بصفات انتاجية عالية في محطة ابحاث الاغنام والماعز في قضاء الشطرة ،فيما زاد عدد الولادات الحديثة التي تمتاز بصفات انتاجية عالية من حيث ضخامة الجسم ومقاومة الظروف البيئية المختلفة فضلا عن زيادة انتاج الحليب.وعلى صعيد متصل نفذت المديرية مشاهدة حقلية حول زراعة الخضروات في البيوت البلاستيكية للشباب والنشئ الريفي،الهدف منها تعزيز معلومات ندوة الزراعة المحمية بالجانب النظري ،فيما عرض للمشاركين كيفية الزراعة داخل البيوت البلاستيكية وخدمة المحاصيل وبرامج التسميد والمكافحة وحثهم على تبني تقنيات الزراعة المحمية لما لها من اهمية في توفير مردود مالي يساعد في رفع المستوى المعاشي وتوفير الامن الغذائي. من جهه اخرى اعلنت دائرة وقاية المزروعات عن تنفيذ فعالية مكافحة ادغال الحنطة في حقول منتجي بذور الحنطة رتبة الاساس في محافظتي واسط ، والديوانية كاحد الفعاليات لبرنامج الامن الغذائي لوزارة الزراعة وذكر قسم العلاقات والاعلام والتعاون الدولي ان الكوادرالمتخصصة في دائرة وقاية المزروعات وبالتنسيق مع دائرتي البحوث وتصديق البذور اشرفت على تنفيذ فعالية مكافحة ادغال الحنطة بنوعيها الرفيعة والعريضة الاوراق باستخدام احدث انواع المبيدات الفعالة لمكافحة الادغال التي ترافق محصول الحنطة للمزارعين المنتجين لبذور الحنطة رتبة الاساس ،مبينا ان هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج الامن الغذائي في الوطن العربي الذي تساهم به وزارة الزراعة العراقية .من جانب اخر اعلنت مديرية زراعة محافظة النجف الاشرف استمرار قسم وقاية المزروعات بالحملة المجانيا لمكافحة ادغال الحنطة للموسم الشتوي الحالي ، وبمساحة بلغت (31675) دونم ، وباستخدام مبيد (اتلنتس ، مادة ناشرة Bipower) ، بالاضافة الى مكافحة (14200) دونم من ادغال عريضة ورفيعة الاوراق بمبيدات (بالاس ، شايفالير ، تو فور دي ، كرانستار ، توبك ) من قبل الفلاحين والمزارعين .يذكر ان الحملة لازالت مستمرة بمكافحة ادغال الحنطة بنوعيها الرفيعة والعريضة الاوراق باستخدام احدث انواع المبيدات الفعالة للمكافحة .

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