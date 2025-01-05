السكك تعقد اجتماعا بخصوص استلام مشروع ساوة حجامة وفق المخططات الزمنية المحددة

عقد مدير عام السكك المهندس جبار عليوي الجبوري اجتماعا مع شركة بلند باية الايرانية لاستلام مشروع ساوة حجامة وفق المخططات الزمنية المحددة وبين المدير العام : بتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بحثنا مع شركة بلند باية الايرانية كافة المتعلقات لإستلام المشروع ساوة حجامة .وأوضح قائلا؛ ان المشروع اكتمل بنسبة إنجاز 100%، منوها ان هذا الاجتماع ضمن مجموعة اجتماعات ولقاءات متواصلة للمتابعة وللاسراع في انجاز هذا المشروع ضمن جداول زمنية محددة .يذكر ان الاجتماع عقد في مقر الشركة العامة للسكك حديد العراق ضم مديري الاقسام المعنية في السكك الحديد والمختصين من الشركة الايرانية بلند باية .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus