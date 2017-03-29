الشركة العامـة للنقل البري دور بارز في نقل ومساعدة النازحين

تنفيذاً لتوجيهـات السيـد وزيـر النقـل الأستـاذ كاظم فنجان الحمامي وبـإشراف مبـاشر من لـدن السيـد مديـر عـام الشركـة العامـة للنقـل البـري الأستـاذ عبـد الأميـر المحمداوي رئـيس مجلـس الإدارة تتواصل الجهود المشتركة من قبل العاملين في الشركة والعمل ليـلا نهـارا وعلى محورين من أجل تأميـن نقل أهلنـا النازحيـن من أبناء مدينـة الموصل الحدبـاء مشاركة منها في دعم قواتنـا المسلحة وأبنـاء الحشد الشعبي لتقديم كافـة سبـل العون والمعونـة التي يحتاجهـا النازحيـن …وإيصالهم إلى مناطق أمنـة وتوفير مستلزمـات الاستقرار والأمـن حيث تعمـل شـاحنـات الشـركـة على المحور الأول( حمـام العليـل / أسحـاجي ) والمحور الثـاني ( حمام العليـل / سيطرة العقرب ) بعدد يزيـد على 15 شاحنـة تعمل بالتناوب على كلا المحوريـن بتنسيـق عالي مع القوات الأمنيـة حيث بلغ عدد الواجبـات المنجزة من قبـل شاحنـات الشركـة 79 نقلة جماعيـة لنقل أفواج النازحيـن وبعدد ( 7090 ) نازح تم تأميـن نقلهم إلى خيم النازحيـن وتخليصهم من براثـن عصابـات داعـش.وأكد السيد مدير عام الشركة على الدور البارز الذي تلعبه شاحنات الشركة في حرب تحرير أيمن الموصل وزيادة أعداد النازحين وأهمية أجلائهم من ساحات الاشتباك لتفويت الفرصة على العدو لاستخدامهم كدروع بشرية ولا تزال شاحناتنا مستمرة في العمل على محوري نقل النازحين بهمة عالية من سائقي الشركة الذين نذروا أنفسهم لخدمة بلدهم من أجل تحرير مدينة الموصل .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus