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العراق وإيران يبحثان وضع صيغة مذكرة تعاون في مجال النفط والغاز

العراق وإيران يبحثان وضع صيغة مذكرة تعاون في مجال النفط والغاز
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 0:57 - 04/01/2017 - عدد القراء : 23

بدأت في بغداد الاجتماعات التمهيدية بين وزارتي النفط في العراق وايران لاعداد صيغة مذكرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والطاقة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون صناعة الغاز حامد يونس في بيان، تلقت (العدالة) نسخة منه امس، ان” هذه الاجتماعات التي ضمت المسؤولين في وزارتي النفط في العراق وإيران تاتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وتوسيع حجم التعاون بينهما”.واضاف ان” هذا الاجتماع يهدف للاعداد لمسودة مذكرة التفاهم الاولية التي من المؤمل التوقيع عليها من قبل وزيري النفط في العراق وإيران خلال الايام القريبة المقبلة، وتتضمن ملف الحقول الحدودية المشتركة وتزويد العراق بالغاز والتعاون في مجالات الحفر والأنابيب والتكنلوجيا وتبادل الخبرات والاستكشافات النفطية وتنفيذ المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز وغيرها من المواضيع التي سوف تتضمنها مذكرة التفاهم”.من جهته عبر وكيل وزارة النفط الإيرانية أمير حسين عن” رغبة بلاده بتوسيع حجم التعاون الثنائي في قطاعات النفط والغاز والمشاريع الساندة”، مبديا” استعداد بلاده بتلبية جميع احتياجات العراق من الغاز”، مبينا ان” هناك افاقا واسعة من مشاريع التعاون التي يمكن تفعيلها وتطويرها بين البلدين”.من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان” الوفد الإيراني ضم عدد من مدراء الشركات في وزارة النفط الايرانية”.

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