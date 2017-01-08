العراق يبدأ إجراءات خفض الانتاج انسجاما مع قرار منظمة أوبك

أعلن وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي، ان العراق بدأ إجراءات خفض الانتاج الوطني من النفط الخام مع مطلع العام الجديد 2017 انسجاما مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك “.وقال وزير النفط في بيان، تلقت (العدالة) نسخة منه ان” العراق يؤكد التزامه بقرار {أوبك} الذي اتخذ في الاجتماع الأخير في فيينا من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الانتاج من حقول البلاد مع مطلع العام الجديد وان العراق يتعامل بحكمة مع هذا الملف”. واضاف ان” العراق يعمل مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق النفطية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وبما يدعم اسعار النفط خلال المرحلة القادمة”. واكد ان” قرار خفض الانتاج النفطي هو لمعالجة مشكلة انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وسوف تنتفي الحاجة اليه حال تحقيق أهداف المنتجين”. من جهه اخرى انخفضت أسعار النفط الجمعة وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا عن سعره في آخر تسوية.

وقال محللون إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين بما لا يعطي مجالا يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.وجاء تراجع يوم الجمعة بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية وأبوظبي في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وكبار المنتجين المستقلين الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيدا من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج إلا أنهم أشاروا إلى أنه ما زالت هناك شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة.وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى انرجي أسبكتس في سنغافورة “الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين”. من جهه اخرى سجل النفط ارتفاعا طفيفا بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار والشكوك بشأن التزام منتجي أوبك باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا إلى 57.10 دولار للبرميل في التسوية بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل ، وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا في التسوية إلى 53.99 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.وارتفع الدولار بوجه عام مقابل عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية تباطؤا في التوظيف في ديسمبر كانون الأول وزيادة في الأجور مما يضع الاقتصاد على مسار النمو والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي [البنك المركزي الأمريكي].وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وبينما أظهرت السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- وحلفاؤها الخليجيون أبوظبي والكويت إشارات على خفض الإنتاج التزاما بالاتفاق الذي توصلت إليه أوبك ومنتجون آخرون فإن مراقبي السوق تعتريهم شكوك بشأن مدى امتثال جميع المنتجين.وأي إشارات على أن المنتجين لن ينفذوا عهودهم قد تؤدي إلى تراجع المعنويات ومن ثم انخفاض الأسعار بشدة حسبما ذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة.وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2015 حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.

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