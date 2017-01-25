العراق يشارك باعمال الاجتماع التنسيقي للمعرض التجاري الثالث في الدار البيضاء

اعلنت وزارة التجارة، امس الثلاثاء، عن مشاركتها في الاجتماع التنسيقي للمعرض التجاري الثالث بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.وافاد بيان للوزارة، انه “ضمن الاستعدادات التي تجريها الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية لاستضافة المعرض التجاري الـ16 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المقرر اقامته خلال الفترة من الثاني الى السابع من نيسان المقبل زار وفد برئاسة معاون المدير العام آمال جعفر سالم ومسؤول التنسيق في الشركة تلبية للدعوة الموجهة من المركز الاسلامي لتنمية التجارة العاصمة المغربية الدار البيضاء لبحث آخر الاستعدادات لإقامة المعرض

“.واكد مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم إن “الوفد الزائر عقد اجتماع مع مدير المركز الاسلامي لتنمية التجارة بحضور مدير التسويق في المركز، وجرى خلال الاجتماع استعراض اجراءات شركتنا في التهيئة والاعداد لإقامة هذا المعرض على ارض معرض بغداد الدولي وحجم المشاركة فيه والتسهيلات المقدمة لاستقطاب المشاركين في المعرض”.واضاف أن” الوفد زار مدينة الرباط لحضور الاجتماع الخامس عشر للمستشارين الاقتصاديين للدول الاعضاء في الكومسيك، حيث ألقت معاون المدير كلمة في الاجتماع تطرقت خلالها استعدادت شركتنا لإقامة المعرض ودعوة ممثلي الدول المشاركة لحث شركاتهم ومؤسساتهم على المشاركة”. وتابع البيان ان” الوفد عقد على هامش الاجتماع عدة لقاءات مع ممثلي الدول من الملحقين الاقتصادين لغرض التعريف بالمعرض والترويج له وتسليمهم عناوين شركتنا للاتصال في حال رغبتهم في المشاركة”.

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