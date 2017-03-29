العمل تعلن عن ضوابط وآلية منح القروض الميسرة

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضوابط التقديم على قروض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ضمن برنامج الاقراض . وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان دائرة التشغيل والقروض حددت جملة ضوابط للتقديم على القروض التي تمنح للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات وبحسب اسبقية التسجيل ، مشيرا الى ان عمر الباحث عن العمل يجب ان لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة . واضاف ان الدائرة تشترط ان يقوم المقترض نفسه بادارة المشروع ، ولا يجوز منح الباحث عن العمل اكثر من قرض واحد ، مبينا انه يحق لفرد واحد فقط من الاسرة التقديم على القرض وان الباحث عن العمل له فرصة واحدة للتقديم على القرض . واوضح ان الوزارة باشرت ببرنامج صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل عام 2013 وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2012 وبرنامج قروض الخدمات الصناعية خلال شهر شباط من عام 2015 ، لافتا الى ان المبالغ المستردة من القروض يتم تدويرها لشمول مستفيدين آخرين لضمان استمرارية برنامج الاقراض فيما اكد ان نسبة الـ(3%) هي اجور ادارية وضعت ضمن الضوابط والشروط الخاصة بمنح القروض.وبين منعم ان الحد الاعلى للقرض الواحد من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يصل الى 12 مليون دينار، ولا يتجاوز مبلغ القرض ضمن برنامج الخدمات الصناعية عشرة ملايين دينار تسدد على شكل اقساط على مدى خمس سنوات مع منح سنة واحدة مدة سماح وبدون فوائد تترتب على اصل المبلغ. واشار الى ان الوزارة قدمت تسهيلات ووضعت اجراءات عالجت خلالها نقاط الاختناق باتباع خطة عمل جديدة لتحقيق السرعة في انجاز المعاملات منها مسائل تتعلق بصحة صدور كفيل المقترض ، وتقاطع بيانات المقترض والربط الشبكي بين الاقسام المعنية بانجاز معاملات المقترضين للسيطرة على انسيابية المعاملات.

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