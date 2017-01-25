المالية النيابية: سنراقب الحكومة في صرف موازنة 2017

أعلنت اللجنة المالية النيابية، انها ستراقب الحكومة في تنفيذ صرف الموازنة المالية العامة للدولة للعام 2017.وقال عضو اللجنة سرحان احمد لوكالة كل العراق [أين]، ان “اللجنة المالية ستراقب تنفيذ الحكومة لبنود موازنة 2017 كونه جزء من سلطتنا الرقابية في مجلس النواب وحق دستوري لنا بمتابعة كيفية صرفها والجهات التي تصرف لها”.وكانت الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 دخلت في 16 من الشهر الجاري حيز التنفيذ بعد نشرها بجريدة الوقائع الرسمية، وبعد مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على القانون وأقرارها من مجلس النواب في السابع من كانون الاول الماضي.ويبلغ قيمة الموازنة بأكثر من 79 ترليون دينار [68 مليار دولار] وعجز إجمالي بـ 21 مليار دولار.وحدد القانون سعر برميل النفط بـ42 دولارا، ومعدل تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و750 ألف برميل، بضمنها 250 ألفا من حقول إقليم كردستان، و300 ألف من حقول كركوك.

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