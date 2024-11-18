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المصرف العراقي للتجارة يفتتح مكتباً له داخل مبنى شركة “سومو” النفطية

المصرف العراقي للتجارة يفتتح مكتباً له داخل مبنى شركة “سومو” النفطية
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 3:01 - 18/11/2024 - عدد القراء : 158

أعلن المصرف العراقي للتجارة ” TBI”، امس الأحد، عن افتتاح مكتب له داخل مبنى شركة “سومو ” النفطية.وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في تصريح صحفي : إنه “بتعاون مع شركة “سومو” تم افتتاح مكتب مخول داخل مبنى الشركة لإصدار الاعتمادات المستندية ليتم تسهيل كافة التعاملات بين شركة تسويق النفط “SOMO” والمصرف في ما يتعلق بعمليات تصدير واستيراد المنتجات النفطية كافة”.وأضاف أن “ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطاقة الذي يُعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العراقي”، مشيرا الى أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل إدارة المصرف المتمثلة برئيسها بلال الحمداني لتطوير العمل المصرفي”.وأكد أن “ذلك سيسهم في تحسين وتطوير خدمات المصرف المقدمة لعموم الزبائن بما ينسجم مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء على تطوير القطاع المصرفي وتحسين كافة الخدمات”.

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