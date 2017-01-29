المياه النيابية : وضع سد الموصل مطمئن

أكد رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية فرات التميمي، ان وضع سد الموصل مطمئن.وذكر بيان للجنة أن “التميمي زار سد الموصل برفقة وزير الموارد المائية حسن الجنابي من اجل الاطلاع على وضع وعمل الشركة الايطالية ميدانياً “.واكد ان السد وضعه مطمئن جدا نتيجة استمرار معالجات الشركة الايطالية اليومية من اجل درء مخاطره”. واضاف التميمي ان ” سد الموصل يعتبر من اهم واكبر السدود في العراق وذلك لما يتمتع به من طاقة خزنية هائلة والتي تقدر ب 11 مليار متر مكعب ويعمل السد على تأمين استمرارية المياه لمحافظات الوسط والجنوب إضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق بان” نسبة الخطر في سد الموصل قليلة جداً .

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