النفط: ارتفاع معدلات انتاج الغاز السائل الى 5 الاف و350 طنا باليوم الواحد

اعلن وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي، امس الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات انتاج الغاز السائل الى {5350} طن باليوم الواحد. وقال الوزير في بيان صحفي ان “هذا الانجاز العظيم والمبهر يأتي بفضل جهود العاملين في وزارة النفط”، مبينا ان “هذا الارتفاع في معدلات الانتاج من الغاز السائل ادى الى زيادة معدلات الاستثمار لتصل الى {1300} مليون قدم مكعب قياسي في اليوم”. واشار الى” مضي الوزارة في جهودها في الاستثمار الامثل للغاز المصاحب ولاسيما في عمليات التقليل من حرقه خلال عمليات الانتاج من الحقول النفطية”.يذكر ان انتاج الغاز السائل كان قد بلغ في العام الماضي {5000} طن يوميا وكان هذا المعدل حقق الاكتفاء الذاتي من انتاج المادة والبدء بتصدير الكميات الفائضة منه.

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