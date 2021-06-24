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النفط تصدر توضيحاً بشأن أزمة “البنزين المحسن”

النفط تصدر توضيحاً بشأن أزمة “البنزين المحسن”
اقتصاد - 1:19 - 24/06/2021 - عدد القراء : 77

أصدرت وزارة النفط، امس الأربعاء، توضيحاً بشأن أزمة “البنزين المحسن”. وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان صحفي، إنها “تنفي ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين”، مؤكدة أن “منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية”. وأشارت الى “قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين مما ادى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت”. وكانت مصادر قد أشارت إلى إن “غالبية محطات الوقود في العاصمة بغداد خلت من مادة البنزين المحسن”، مؤكدة ان “بعض المحطات اغلقت ابوابها فيما شهدت اخرى طوابير وزخما نتيجة شح تلك المادة لديها”.

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