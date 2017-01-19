النفط تطرح مصفى الناصرية للاستثمار

أعلنت وزارة النفط، امس الاربعاء ،طرح مصفى الناصرية للاستثمار .وذكر بيان للوزارة تلقت (العدالة) نسخة منه “بناءً على موافقة الوزير جبار علي حسين اللعيبي اعلنت وزارة النفط عن طرح مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل / يوم كفرصة للاستثمار بصيغة BOO أو BOT.واضاف انه “تم انجاز حقائب المعلومات لجميع المصافي الاستثمارية والتي سيتم تسليمها للشركات المستثمرة لقاء ثمن محدد [غير مسترد]”.واشار البيان الى ان “على الشركات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في احدى المصافي مراجعة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة لغرض تقديم العروض الملائمة واستلام الحقائب”.

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