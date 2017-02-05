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النفط يرتفع الى 53 دولارا

النفط يرتفع الى 53 دولارا
اقتصاد - بغداد / العدالة - 2:32 - 05/02/2017 - عدد القراء : 40

ارتفعت أسعار النفط الى الــ53 دولارا بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية جراء اختبار ايران لصاروخ باليستي.كما تلقت أسعار النفط دعما من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة.وجرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بواقع 29 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 53.83 دولار للبرميل. وزاد العقد أكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع.وجرت تسوية عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 25 سنتا إلى 56.81 دولار للبرميل مما جعل الخام مرتفع اثنين بالمئة هذا الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.وكانت أحجام تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي يوم الجمعة منخفضة نسبيا حيث جرى تداول نحو 440 ألف عقد بحلول الساعة 2030 بتوقيت جرينتش بما يقل عن متوسط التداول خلال 200 يوما البالغ 528 ألف عقد يوميا.

وزادت وتيرة نمو الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني مع ارتفاع معدلات التوظيف في شركات الإنشاء والتجزئة. وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 227 ألف وظيفة.

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