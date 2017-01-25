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النفط يصعد مدعوما بخفض “أوبك” إنتاجها

النفط يصعد مدعوما بخفض “أوبك” إنتاجها
اقتصاد - بغداد / العدالة - 2:01 - 25/01/2017 - عدد القراء : 25

صعدت أسعار النفط  امس الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، على خلفية تقليص الدول المنتجة من داخل منظمة “أوبك” وخارجها إنتاجها النفطي بموجب اتفاق تاريخي لدعم الأسعار المتهاوية.وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو [07:14 بتوقيت غرينيتش]، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج “برنت” العالمي بنسبة 0.81% أو 45 سنتا إلى 55.68 دولار للبرميل.فيما، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.76% أو 40 سنتا إلى 53.15 دولار للبرميل.ولقيت أسعار النفط دعما من اتفاق منتجي النفط القاضي بخفض الإنتاج مع بداية العام الجاري بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، ويستمر الاتفاق لمدة 6 أشهر.وعقب اجتماع للجنة مراقبة تطبيق اتفاق خفض الإنتاج عقدت في فيينا يوم الأحد، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن الدول المنتجة قلصت إنتاجها خلال يناير/كانون الثاني بواقع 1.7 مليون برميل يوميا.

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