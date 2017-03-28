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النفط يهبط الى 50 دولاراً لتنامي الحفر الامريكي وشكوك بتمديد اتفاق اوبك

النفط يهبط الى 50 دولاراً لتنامي الحفر الامريكي وشكوك بتمديد اتفاق اوبك
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 4:07 - 28/03/2017 - عدد القراء : 66

هبطت أسعار النفط، امس الاثنين، مع تنامي أنشطة الحفر الأمريكية وسط شكوك بشأن تمديد اتفاق تقوده أوبك لخفض الإنتاج والذي من المقرر انتهاء العمل به مبدئيا في منتصف العام.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا أو ما يوازي 0.65 في المئة إلى 50.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش.وفي الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو ما يعادل 0.85 في المئة إلى 47.56 دولار للبرميل.وقال متعاملون إن الأسعار تراجعت نتيجة تنامي أنشطة الحفر والإنتاج بالولايات المتحدة فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ومنتجون آخرون سيمددون تخفيضات الإنتاج بعد منتصف العام.وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة “ليس هناك نقص في النفط الخام في الوقت الحالي، وحقيقة أن النفط الصخري سيتعافى واضحة بكل جلاء” مضيفا أنه “يبدو أيضا أن هناك صعوبة في التوصل لاتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج

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