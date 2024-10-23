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النقل تعلن تشغيل المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير العام المقبل

النقل تعلن تشغيل المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير العام المقبل
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 7:45 - 23/10/2024 - عدد القراء : 106

أعلنت وزارة النقل، امس الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير ستنجز العام المقبل، فيما أكدت أن تصاميم الخط السككي وتحريات التربة لطريق التنمية وصلت إلى نسبة 100 بالمئة.وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي   في تصريح صحفي  إن “تقدم العمل في ميناء الفاو مستمر وكذلك مشاريع وزارة النقل الأخرى سواء الخدمية أو الاستراتيجية، وخلال زيارة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي إلى محافظة البصرة، أشرف على عملية إغمار القطع الكونكريتية في النفق المغمور وهو أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير”.وأضاف، أن “عملية الغمر تعد من المراحل المتقدمة لإنجاز مشروع النفق المغمور والذي سيحقق فارقاً كبيراً كونه نقطة وصول سريعة تربط ميناء الفاو الكبير بمدينة البصرة”، مبيناً، أنه “خلال الشهرين المقبلين ستتم عملية فحص واختبار القطع الكونكريتية العشر ومن ثم تعويمها قطعة تلو الأخرى في مكانها المخصص (الشق الذي يستكمل حفرهُ تزامناً مع جهوزية القطع في عملية التعويم) ليتم تشكيل الجزء المغمور للنفق من جانب أم قصر إلى ميناء الفاو”.وتابع: “عام 2025 سيشهد استكمال المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير وسيتم تشغيلهُ عبر الخطوط القديمة وهو أحد مكونات طريق التنمية، وعمليات الإنجاز مستمرة في الطريق الرابط (السريع) حيث وصلت عمليات الإكساء إلى نسب إنجاز متقدمة جدا والآن تم نصب الأعمدة الكهربائية للطريق ونحن مستمرون باستكمالها”.وبين، أن “نسب الإنجاز تتقدم في المجسرين الخاصين بالطريق، حيث وصل الأول الى 98% بينما تقدر نسبة الإنجاز في الثاني بـ 96%، وستشهد الأيام القليلة المقبلة تسلم وتسليم مشروع الأرصفة الخمسة التابع لموانئ العراق والذي وصل إلى مراحله النهائية، فضلاً عن استمرارية تدرج الأعمال في القناة الملاحية وزيادة نسب الإنجاز وسيتم تنفيذه قبل المدة المحددة”.في ما يخص طريق التنمية، أشار الصافي إلى أنه “ما زلنا في مرحلة التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية والتي وصلت إلى مراحلها النهائية حيث بلغت نسب كل من الخط السككي والمسح الطوبوغرافي وكذلك تحريات التربة إلى 100%، بينما وصلت نسب إنجاز الطريق البري إلى 84%”.ولفت إلى، أن “الخطوة التالية ستكون الانتقالة إلى مرحلة التصاميم النهائية ثم الإعلان عن المشروع أمام كبريات الشركات العالمية للتنافس في تنفيذه واختيار الأنسب منها لما يخدم مصلحة الشعب والعراق وفق رؤية الحكومة العراقية لإنجاح المشاريع الاستراتيجية للبلد بمتابعة حثيثة ومباشرة من قبل دولة رئيس الوزراء واللجنة العليا لمشروع طريق التنمية وميناء الفاو”.

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