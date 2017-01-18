انخفاض أسعار النفط مع نمو الإنتاج الأميركي

انخفضت أسعار النفط الخام،امس الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض بسبب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، وشكوك بشأن التزام أوبك وغيرها من المنتجين بتخفيضات الإنتاج، في مسعى لتحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار.وبلغ سعر خام برنت في التعاملات الآجلة 55.55 دولار للبرميل، بانخفاض 31 سنتا عن آخر مستوى إغلاق، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات، إلى 52.30 دولار للبرميل،.

وقال كبير خبراء استراتيجية السوق في {سي.إم سيماركتس} في سيدني، مايكل مكارثي: “تركز الأسواق الآسيوية على تنامي الإنتاج في أميركا، الذي ارتفع إلى 9 ملايين برميل تقريبا-ارتفاعا من 8.5 مليون برميل في حزيران الماضي، مقتربا من مستويات الإنتاج في 2014”.وأضاف أن، البيانات الأميركية تؤجج المخاوف من استمرار تخمةالمعروض.

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