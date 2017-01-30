انخفاض اسهم سوق العراق المالي

سجل سوق العراق للأوراق المالية أنخفاضا في عدد الأسهم وصل الى 26% خلال الاسبوع الماضي.وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان، تلقت (العدالة) نسخة منه امس، أن” السوق سجل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من كانون الثاني الحالي خمسة جلسات لتداول في السوق النظامي وثلاث جلسات في السوق الثاني ويبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق {97} شركة مساهمة، منها {70} شركة مدرجة في السوق النظامي و{27} شركة مدرجة في السوق الثاني”.وأوضح أن” عدد الشركات المدرجة في السوق هي { الاتصالات 2، الصناعة 21، الزراعة 6، السياحة 10، الخدمات 9، الاستثمار المالي 6، تحويل مالي 11، تأمين 6}”.وأضاف أنه” تداولت خلال جلسات الأسبوع الماضي أسهم {51} شركة في السوق النظامي وثلاثة شركات في السوق الثاني ليصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الإفصاح السنوي والفصلي للهيأة والسوق {16} شركة، وبلغ عدد الأسهم المدرجة في السوق {9.527 } تريليون سهم”.وأكد أن” عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغت {36} مليار سهم مقابل {49} مليار سهم للأسبوع الذي قبله، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي {25} مليار دينار مقابل {33} مليار دينار للأسبوع الذي قبله، أما عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الماضي بلغت{2790} صفقة مقابل {3071} صفقة للأسبوع الذي قبله، وعن مؤشر السوق فأنه اقفل في أخر جلسة من الأسبوع بـ {709.240} نقطة”.ومن تحليل بيانات التداول للأسبوع الماضي كشف عبد السلام أن” السوق سجل انخفاض في عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بنسبة {26.10%} قياسا بالأسبوع الذي قبله، وأيضا سجل انخفاض في القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بنسبة {23.96%} قياسا بالأسبوع الذي قبله ، بالمقابل ارتفع مؤشر السوق بنسبة {0.30%} عن إغلاقه للأسبوع الذثي قبله عندما أغلق على {707.11} نقطة”.

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