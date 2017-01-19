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انخفاض طفيف للدولار امس عند 1298 ديناراً

انخفاض طفيف للدولار امس عند 1298 ديناراً
اقتصاد - بغداد / العدالة - 1:59 - 19/01/2017 - عدد القراء : 14

سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، صباح امس الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وسجل سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد عند 1298 ديناراً للدولار الواحد، أي 129 الفاً و800 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة فكانت:سعر البيع للدولار الواحد بـ1302.5 دنانير، أي 130 الفاً و250 ديناراً، للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار بـ 1292.5 ديناراً، أي 129 الفاً و250 ديناراً، للمائة دولار.عملات أجنبية:يورو السعر العالمي: 100 يورو = 106.84 دولارالباون السعر العالمي: 100 باون = 123.36 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 377.06 ليرة تركية 100 دولار امريكي = 132.55 دولار استرالي 100 دولار امريكي = 130.70 دولار كندي 100 دولار امريكي = 139.05 دولار نيوزلندي

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