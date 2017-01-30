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تأهيل القابلو الضوئي الرابط بين منفذ طريبيل وبغداد

تأهيل القابلو الضوئي الرابط بين منفذ طريبيل وبغداد
اقتصاد - بغداد / العدالة - 1:00 - 30/01/2017 - عدد القراء : 23

اعلنت وزارة الاتصالات، امس الاحد، عن تأهيل القابلو الضوئي الذي يربط منفذ طريبيل الحدودي مع العاصمة بغداد بعد توقف دام لاكثر من ثلاث سنوات . وقال المتحدث باسم الوزارة حازم محمد علي في بيان، تلقت (العدالة) نسخة منه  انه” برعاية وإشراف مباشر من لدن وزير الاتصالات على تأمين الخطوط السلكية والاسلكية في الأراضي المحررة تم إصلاح القابلو الضوئي الذي يربط منفذ طريبيل الحدودي مع العاصمة بغداد بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات نتيجة الأعمال الإرهابية التي مرت بها محافظة الانبار”.واشار الى انه” تم تامين أول مكالمة ضوئية بين منفذ طريبيل وبغداد واوضح محمد ان كوادر هيأة صيانة القابلو الضوئي في مديرية المحافظة أنجزت تشغيل محطة طريبيل الضوئية DWDM وكذلك نصب اجهزة PCM التي آمنت تشغيل الخطوط الأرضية في المنفذ حيث تم تأمين وإيصال الخدمة الضوئية لدوائر أمنية مهمة إضافة إلى إيصال خدمة البيانات والإنترنت وربط تلك الدوائر مع مركز السيطرة في بغداد”.

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