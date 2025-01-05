تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بالحصة العاشرة دعماً للبطاقة التموينية

أكد الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، استمرار جهود مواقع وفروع الشركة في تجهيز المطاحن بالحصص المقررة لدعم مفردات البطاقة التموينية. وأوضح أن عملية التجهيز تتم وفق الخلطة المعدة من قبل قسم السيطرة النوعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة.وأشار الكرعاوي إلى أن فرع كركوك يواصل تجهيز المطاحن الأهلية بالحصة العاشرة (السلفة الثانية) من مركز تسويق الحويجة بواقع 9 سيارات تحمل 373.700 طن، بالإضافة إلى تجهيز المطحنة الحكومية من السايلو المعدني بـ 5 سيارات تحمل 113.420 طن.وفي النجف الأشرف، تم تجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بنسبة 50% من الحصة العاشرة (السلفة الثانية) من خلال 30 سيارة بكمية إجمالية بلغت 1,017 طن. وفي صومعة خان بني سعد، تم تجهيز المطاحن الحكومية بالحنطة المحلية للحصة العاشرة (الوجبة الأولى) بواقع 4 سيارات.موضحاً إلى أن فرع الأنبار جهز المطاحن الأهلية بواقع 7 سيارات حملت 312 طن من مركز تسويق عنه، حيث تم تصفير مطحنتين.أما في بابل، فقد تم تجهيز المطاحن الأهلية بـ47 شاحنة من مركز تسويق المرادية 2، المخصصة لحصة محافظة كربلاء المقدسة. وأضاف أن فرع نينوى أرسل 22 سيارة تحمل 987.440 طن من سايلو البعاج إلى سايلو الرصافة، بينما تم تجهيز المطاحن في سايلو بازوايا بكمية 463.289 طن بواقع 13 سيارة، وسايلو مخمور بكمية 1,535.760 طن بواقع 38 سيارة.تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتأمين مفردات البطاقة التموينية وضمان وصولها إلى جميع المحافظات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

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