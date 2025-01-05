 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بالحصة العاشرة دعماً للبطاقة التموينية

تجارة الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بالحصة العاشرة دعماً للبطاقة التموينية
اقتصاد - بغداد/ العدالة - 2:35 - 05/01/2025 - عدد القراء : 80

أكد الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، استمرار جهود مواقع وفروع الشركة في تجهيز المطاحن بالحصص المقررة لدعم مفردات البطاقة التموينية. وأوضح أن عملية التجهيز تتم وفق الخلطة المعدة من قبل قسم السيطرة النوعية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة.وأشار الكرعاوي إلى أن فرع كركوك يواصل تجهيز المطاحن الأهلية بالحصة العاشرة (السلفة الثانية) من مركز تسويق الحويجة بواقع 9 سيارات تحمل 373.700 طن، بالإضافة إلى تجهيز المطحنة الحكومية من السايلو المعدني بـ 5 سيارات تحمل 113.420 طن.وفي النجف الأشرف، تم تجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بنسبة 50% من الحصة العاشرة (السلفة الثانية) من خلال 30 سيارة بكمية إجمالية بلغت 1,017 طن. وفي صومعة خان بني سعد، تم تجهيز المطاحن الحكومية بالحنطة المحلية للحصة العاشرة (الوجبة الأولى) بواقع 4 سيارات.موضحاً إلى أن فرع الأنبار جهز المطاحن الأهلية بواقع 7 سيارات حملت 312 طن من مركز تسويق عنه، حيث تم تصفير مطحنتين.أما في بابل، فقد تم تجهيز المطاحن الأهلية بـ47 شاحنة من مركز تسويق المرادية 2، المخصصة لحصة محافظة كربلاء المقدسة. وأضاف أن فرع نينوى أرسل 22 سيارة تحمل 987.440 طن من سايلو البعاج إلى سايلو الرصافة، بينما تم تجهيز المطاحن في سايلو بازوايا بكمية 463.289 طن بواقع 13 سيارة، وسايلو مخمور بكمية 1,535.760 طن بواقع 38 سيارة.تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتأمين مفردات البطاقة التموينية وضمان وصولها إلى جميع المحافظات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Capture

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
14°
13°
Tue
17°
Wed
مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • لأول مرة.. لوحات بالخط العربي مرصعة بالماس والذهب والفضة في أربيل
  • أيل يغرز قرونه برجل كان يحاول إنقاذه
  • مدن تحت الأرض
  • العراق يشارك بمهرجان مسرح الطفل العربي بدورته الرابعة في الأردن بمسرحية “سعدان ونعسان”
  • قرية بريطانية ترى الشمس 12 دقيقة فقط
  • بيع سترة مضادة للرصاص بمليون دولار
  • ليغو”: امبراطورية بنيت حجراً حجراً
  • روبوت صيني يرقص مع فتاة
  • كنز وسيف في غمد خشبي منذ 3000 عام

[sfcounter title=”Social Stats” new_window=”1″ nofollow=”1″ hide_title=”0″ hide_numbers=”0″ show_total=”1″ box_width=”” is_lazy=”1″ animate_numbers=”1″ max_duration=”5″ columns=”2″ effects=”sf-no-effect” shake=”” icon_color=”light” bg_color=”colord” hover_text_color=”light” hover_text_bg_color=”colord” show_diff=”1″ show_diff_lt_zero=”0″ diff_count_text_color=”” diff_count_bg_color=””]

Al Adala 2025 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية