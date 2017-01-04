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خامات برنت ترتفع إلى 58.14 دولاراً للبرميل

خامات برنت ترتفع إلى 58.14 دولاراً للبرميل
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 1:29 - 04/01/2017 - عدد القراء : 1

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها خلال 18 شهرا، امس الثلاثاء 3، بفضل البدء بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج.وارتفع سعر برميل الخام مزيج “برنت” بنسبة 2.32% ليصل إلى 58.14 دولار، كما صعد سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 2.25% ليصل إلى 54.93 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015.وافتتحت أسواق النفط تداولاتها امس الثلاثاء بعد أن كانت مغلقة أمس الاول  الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وفي يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني بدأ سريان مفعول الاتفاق الذي توصلت إليه “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها بشأن خفض الإنتاج والذي أكدت روسيا بأنها بدأت بالفعل بتخفيض إنتاجها منذ يوم الأحد

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