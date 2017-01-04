خامات برنت ترتفع إلى 58.14 دولاراً للبرميل

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها خلال 18 شهرا، امس الثلاثاء 3، بفضل البدء بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج.وارتفع سعر برميل الخام مزيج “برنت” بنسبة 2.32% ليصل إلى 58.14 دولار، كما صعد سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف بنسبة 2.25% ليصل إلى 54.93 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015.وافتتحت أسواق النفط تداولاتها امس الثلاثاء بعد أن كانت مغلقة أمس الاول الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

وفي يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني بدأ سريان مفعول الاتفاق الذي توصلت إليه “أوبك” وكبار المنتجين من خارجها بشأن خفض الإنتاج والذي أكدت روسيا بأنها بدأت بالفعل بتخفيض إنتاجها منذ يوم الأحد

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus