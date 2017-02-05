ساهمت أكثر من (111) حافلة بنقل أكثر من 200 الف نازح ضمن عمليات قادمون يا نينوى

مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود للعدالة

اعلن مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة الوزارة النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض عن مساهمت أكثر من (111) حافلة بنقل أكثر من 200 الف نازح ضمن عمليات قادمون يا نينوى و قرب تشغيل منظومة الجي بي إس على جميع أسطول نقل المسافرين والوفود.

وواشار باهض في تصريح للعدالة الى أن الشركة وقعت عقدا مع وزارة اﻻتصاﻻت بنصب منظومة الجي بي إس على أسطول الشركة من الحافلات والباصات والمركبات لغرض السيطرة على حركتها وتنقلاتها.مبينا أن المنظومة هي قيد التنفيذ ومن المؤمل أن تكون المنظومة جاهزة وكاملة خلال اﻻيام القليلة المقبلة.مشيرا الى أن الشركة تمكنت من نقل أكثر من 200 الف نازح ضمن عمليات قادمون يا نينوى بعد زج أكثر من (111) حافلة عاملة على كافة المحاور لنقل النازحين وبشكل متواصل ليلا ونهاراً. مؤكدا ان هذا الملف حقق نجاح كبيرا وبشهادة المواطنين والجهات الحكومية والدولية ومنها الهجرة والمهجرين.فضلا عن قيام أسطول الشركة بالنقل المجاني لمجاهدي الحشد الشعبي من مختلف مناطق العراق إلى مختلف جبهات القتال وبالعكس.وأوضح باهض أن أسطول الشركة تمكن خلل عام 2016 من بنقل ملايين الزائرين في ستة مناسبات دينية كبرى في العراق وفي مقدمتها الزيارة اﻻربعينية والعاشر من محرم وزيارة أستشهاد موسى بن جعفر الكاظم والزيارة الشعبانية.وأكد باهض أن الشركة وضعت وضعت خطتها لعام 2017 من خلال تشكيل لجان مختصة لوضع الدراسات للمشاريع المهمة والتي من الممكن الاستفادة منها فضلا عن أستثمار الطاقات والموجودات لدى الشركة وبما يتناسب مع نظامها الداخلي واﻻنظمة والضوابط لغرض تفعيل عمل الشركة بشكل أوسع وأفضل مما كانت عليه في سبيل ارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين وتحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة.موضحا أن الشركة تعمل حاليا بتشغيل مشروع تكسي المطار بإضافة إلى تخصيص حافلات لنقل الكروبات السياحية والدينية من مطار بغداد وصوﻻ إلى المناطق الدينية والسياحية وبالعكس.فضلا عن أمتلاك الشركة أرقى المطابع والتي تستخدم لطبع كافة أنواع المطبوعات ومنها المطبوعات التي لها درجة من السرية وصعوبة تزويرها.داعيا المؤسسات الحكومية والوزارات اﻻستفادة من هذا المشروع .وأضاف باهض أن الشركة وضعت خطط وبرامج متكاملة لغرض تطوير عمل الشركة خلال العام الحالي 2017 عن طريق تنظيم عمل الشركة سواء كانت إدارية أو مالية أو تدقيقية أو رقابية من أجل نجاح عمل الشركة وجعلها من الشركات الرابحة بدﻻ أن تكون شركة خاسرة.مشيرا أن الشركة تعتبر من شركات التمويل وان كل إيراداتها تستحصل من خلال تشغيل الحافلات والباصات.مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال ارتقاء في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزيادة إيرادات الشركة حيث ظهرت الحسابات أولية التي تم تقديمها إلى ديوان الرقابة المالية بوجود فرق أيرادات عن المصروفات بحدود 5 مليارات و 900 مليون دينار اي بوجود زيادة بنسبة 100% عن العام الماضي.وتابع باهض أن الشركة تسعى إلى زيادة أيرادات الشركة من خلال تشغيل عدد من المشاريع الخاصة بالشركة على الرغم من قيام الشركة بواجبات وطنية ومجانية ومنها نقل النازحين من المناطق الساخنة آلى المخيمات وعودتهم إلى مناطق سكناهم مرة أخرى بعد تحرير اﻻراضي من الدواعش.وعن فتح خطوط نقل جديدة في الداخل أو الخارج أوضح باهض أن الشركة تسعى إلى فتح خطوط نقل أضافية في داخل محافظة بغداد مؤكدا جاهزية أسطول نقل المسافرين حال فتح المنافذ الحدودية مع سوريا واﻻردن وتركيا.

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