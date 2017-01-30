شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية تحقق نسب متقدمة في تنفيذ مشاريعها

حققت شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان نسب انجاز متقدمة في العديد من مشاريعها في بغداد و المحافظات واشار المدير العام لشركة المنصور زيدان خلف لعيبي في تصريح للعدالة الى ان ملاكات الشركة حققت نسب انجاز مشروع مختبرميسان الانشائي في محافظة ميسان (العمارة ) وهو مشروع حيوي وخدمي للمحافظة واحتياج المحافظة لمثل هكذا مشاريع خدمية وفنية و يتكون المشروع من مبنى اداري من جزئين على ارض بمساحة (67*30م ) وبرتفاع 3 طوابق البناية الرئيسية تكون على جناحين موزعه على جانبيها المختبرات ومركز وسطي للاستعلامات والسلالم ومبنى ثانوي خاص بستلام النماذج اضافه الى مبنى للمولدة وخزانات وقود واجهة مغلفه بحجر السينو المطعمة بالمرمر كلفة المشروع (5,845.767,000 دينار) مدة العقد الذي ينجز فيه 240 يوم اما نسبة الانجاز 17% كما تنفذ الشركة مشروع مبنى عقارات الدولة في محافظة واسط (الكوت) وهو من المشاريع الحيوية والخدمية المهمة التي تدخل ضمن مشاريع الشركة في المحافظة وان موصفات المبنى يتكون من طابقين على ارض بمساحة تقريبية 4000م مربع ومبنى اداري بمساحة 50*30م الواجهة مغلفة بلحجر السينو والمرمر الطابق الأرضي من بهو وسطي مستطيل يتوسطه سلم واستعلامات وحول البهو تتوزع الغرف الادارية مع قاعة متعددة الاغراض اضافة الى الخدمات اما الطابق العلوي فيكون من غرف المدير وقاعة اجتماعات وكافتريا وغرف ادارية مع الخدمات ومبنى للحرس 6*24م مبلغ العقد 4،077،169،000 اما نسبة الانجاز16,15 % من جهه اخرى زار السيد معاون المدير العام لشركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية المهندس عبد الرحمن الازيرجاوي برفقة السيد مدير مشاريع الشركة المهندس خالد محمد نصيف مشروع مجمع الزبيدية السكني في قضاء الزبيدية التابع الى محافظة واسط تابع الى محطة كهرباء الزبيدية الحرارية واطلع على سير العمل في المشروع ثم اجتمع مع كادر المشروع وحثهم على العمل بوتيرة اكبر لانجاز المشروع في الوقت المحدد له وفي حديث له ان بناء المجمعات السكنية من حيث الكادر الهندسي والفني والتجارب التي سبقتها تؤكد مدى كفاءة وجودة بناء المجمعات السكنية التي نفذتها الشركة من الجوانب العمرانية والعلمية والطرازالحديث يقع المشروع بلقرب من محطة كهرباء الزبيدية اما وصف الكلي للمشروع عبارة عن دور سكنية ارضية وبعدد (22 ) دار وبمساحة 250 متر مربع.وستون بناية عمودية تتالف البناية الواحدة من ثلاث طوابق وتشتمل على (6)شقق سكنية موزعة بواقع شقتين لكل طابق وان مساحة الشقة الواحدة هي بحدود 120 متر مربع.و ستة بنايات عمودية تتالف من ثلاثة طوابق كل يحتوي على 6 شقق وتشتمل على غرف للعزاب مع مجموعات صحية متكاملة لكل طابق وبمساحة تقريبية 1000 متر مربع للطابق الواحد وتضم في طابقها الارضي صالة استراحة , قاعة للغسيل والكوي مع مطبخ مركزي وقاعة لتناول الطعام .و انشاء جميع المستلزمات الضرورية للمجمع من مدارس, مستوصف, اسواق, طرق, منظومات الصرف الصحي وتصريف مياة الامطار, منظومات الماء الصافي والماء الخام لسقي الحدائق , منظومة اطفاء الحريق,الانارة, السياج الخارجي, الاستعلامات وانشاء محطتي معالجة مياة الصرف الصحي والمياة الصالحة للشرب مع زراعة تشجير الموقع. اما الجهة المشرفة والمستفيدة للمشروع هي وزارة الكهرباء ونسبة الانجاز الحالية للمشروع 26 %

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