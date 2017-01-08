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لجنة عراقية-اردنية تُمهد لمباحثات اقتصادية موسعة غدا الاثنين

لجنة عراقية-اردنية تُمهد لمباحثات اقتصادية موسعة غدا الاثنين
اقتصاد - بغداد/ متابعة العدالة - 2:05 - 08/01/2017 - عدد القراء : 24

تعقد لجنة مشتركة بين مسؤولين عراقيين واردنيين اجتماعاتها تمهيداً لمباحثات موسعة تعقد  غدا الاثنين .ونقلت صحف اردنية عن مصادر أن “اللجنة المشتركة {العراقية – الاردنية} ستعقد اجتماعات مكثفة من اجل التوصل إلى جدول أعمال مشترك يبحث خلال اللقاء الموسع الذي من المتوقع أن يرأسه عن الجانب الأردني رئيس الوزراء هاني الملقي وعن الجانب العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي”.وأضافت، أن “اجتماعات اللجنة التحضيرية ستناقش أمور اقتصادية عدة أهمها السلع التي طلب الأردن إعفاءها من فرض الرسوم على الواردات بنسبة 30%، وإعادة فتح معبر طريبيل والترتيبات اللازمة لذلك، فضلا عن مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني”.وأشارت إلى انه، “سيشارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية  مسؤولون أردنيون من بينهم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وأمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري”.وأوضحت، أن “منتدى أعمال أردني عراقي سيقام على هامش انعقاد الاجتماع الموسع يوم الاثنين وذلك لبحث إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة”.

يشار إلى أن، الصادرات الأردنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014. حسب الجانب الأردني.

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