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مصرف الرافدين: جميع السرقات التي كشفت تعود الى 2007

مصرف الرافدين: جميع السرقات التي كشفت تعود الى 2007
اقتصاد - بغداد / العدالة - 1:03 - 30/01/2017 - عدد القراء : 22

اوضح مصرف الرافدين، امس الاحد، بان جميع السرقات التي جرت في فروع المصرف واعلن عنها تعود الى 2007.ودعا المصرف في بيان، تلقت (العدالة) نسخة منه ” بعض وسائل الاعلام الى توخي الدقة في تداول الاخبار التي تمس بسمعته ولاسيما فيما يتعلق بمحاولات حدوث سرقات واختلاس اموال في بعض فروعه”.واضاف انه” لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض وسائل الاعلام بتداول اخبار بشأن محاولة سرقات من فروع المصرف بمبالغ تصل الى مليارات الدنانير”، مشيرا الى ان” الجهة المعنية ببث اخبار من هذا النوع هو المكتب الاعلامي للمصرف بعد استحصال موافقة وزارة المالية كون المصرف هو الجهة الاولى التي تكتشف محاولات السرقة سواء كانت عبر الصكوك المزيفة او المقاصة الالكترونية ومن ثم يقوم بإبلاغ الجهات القضائية والقانونية المعنية لأجراء اللازم”. واوضح ان” معظم الاخبار التي تم تداولها خلال الاشهر الماضية بخصوص سرقات حدثت في بعض فروعه هي اخبار قديمة وبعضها يعود الى عام 2007، وان نشرها في وسائل الاعلام في هذه الفترة يراد منها الاساءة وتشويه سمعة المصرف”.

وداعيا بعض الجهات الى” عدم نشر الاخبار الغير مستندة الى الحقائق والتنسيق مع المكتب الاعلامي للمصرف في تزويدهم بالأمور المذكورة انفا”

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