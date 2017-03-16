مصرف الرافدين يحذر فروعه من تعاطي الرشوة ويهدد المخالفين بفصلهم من الوظيفة

حذر مصرف الرافدين فروعه كافة في بغداد والمحافظات من تعاطي الرشوة والمحسوبية في انجاز معاملات المواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له ان “المصرف يدعو المواطنين الذين لديهم دلائل ومستندات تتعلق بشبهات فساد ضد اي موظف في فروعه تقديمها الى الجهات القانونية المختصة في المصرف لاتخاذ الاجراء اللازم ضده”.وأضاف، ان “المصرف يطلب من المواطن ممن لديه ادلة قانونية تثبت تورط اي موظف بشبهات فساد تقديمها الى الجهات المختصة وبخلافه سيتم اقامة الدعوى على كل من يثير الشبهات ويطعن بسمعة المصرف وموظفيه”.وحذر البيان “كافة موظفي المصرف من تعاطي الرشوة والمحسوبية في انجاز معاملات المواطنين وفي حال ثبت ذلك فأنهم سيعرضون انفسهم للمساءلة والاحالة للقضاء ومن ثم فصلهم من الوظيفة”.وأكد ان “المصرف شرع بوضع رقابة صارمة بحق الموظفين بالتعاون مع الجهات القضائية وسيتم الكشف عن اسماء الذين يحاولون ابتزاز المواطنين وتقديمهم للقضاء”.

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