مصرف الرافدين يخصص هاتفاً وبريداً الكترونياً لانجاز معاملات المواطنين

أعلن مصرف الرافدين تخصيصه هاتفاً وبريدا الكترونيا لغرض تلقي شكاوي المواطنين، وسرعة انجاز معاملاتهم.وذكر بيان للمصرف، انه “خصص الرقم {07901940112} لتلقي المكالمات الهاتفية وشكاوى المواطنين وملاحظاتهم عن معاملاتهم وانجازها ومعالجتها بشكل سريع”.وأضاف، كما تم تخصيص “البريد الالكتروني {raf-media@rafidain-bank.gov.iq} و {emailcenter9@yahoo.com} لتلقي رسائل المواطنين في حال تعرضهم الى اي نوع من الابتزاز والرد عليها وليكون حلقة وصل مباشرة معهم او ايداع الشكوى في صندوق شكاوي المواطنين الموجود في الادارة العامة للمصرف”.