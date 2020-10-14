 
Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

هيئة الاعلام والاتصالات تنجر حملة فحص جودة ومتابعة في الانبار

هيئة الاعلام والاتصالات تنجر حملة فحص جودة ومتابعة في الانبار
اقتصاد - 1:45 - 14/10/2020 - عدد القراء : 176

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، ان فرقها الفنية انجزت حملة فحص جودة خدمات الاتصالات ومتابعة الطيف الترددي في الانبار. وقالت في بيان إنه ” استكمالاً للجولات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية الخاصة بجودة الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال في عموم محافظات العراق اجرى فريق هندسي متخصص جولة فحص جودة الخدمة والتحقق من استخدامات الطيف الترددي على جميع الترددات في عموم محافظة الانبار” . واضافت: “استخدم الفريق الهندسي في جولته عدة اجهزة حديثة من مناشئ عالمية منها جهاز (TEMS Symphony ) وجهاز (Nemo outdoor) وبرنامج (TEMS Investigation) وجهاز (Signal Shark) للوقوف على مناطق الضعف وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال”. وتابعت: “فيما شملت الجولة التي وصلت الى جميع مناطق الانبار متابعة الطيف الترددي الذي يعد ثروة وطنية وعلى جميع الترددات وازالة المخالفات”. واختتمت قائلة ان “الجولة مستمرة لتشمل محافظات (ديالى، وصلاح الدين، وكركوك) لاعداد تقرير مفصل عن جميع النتائج للبيانات المستخرجة من جولة الفحص من اجل معالجة مناطق الضعف بصورة آنية”.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
26°
32°
الإثنين
32°
الثلاثاء

استبيان

مواقع ذات صلة
العدالة
اخبار مصورة
  • سامسونغ تنفرد بعيدا عن المنافسين وتطرق باب تقنيات 6 جي
  • تونسيون يطورون برنامج ذكاء اصطناعي يرصد أعراض كوفيد – 19
  • عقاقير بيولوجية تحدث ثورة في علاج الصدفية
  • “تاريخ الفن السينمائي في العالم” لجورج سادول في نسخة عربية جديدة
  • دراما مترهلة تعجّ بالثغرات رغم الميزانية الضخمة وتعدد النجوم.
  • تصميم هاتف لم يسبق له مثيل!
  • عائلته تكشف الحالة الصحية للفنان المصري محمود ياسين
  • هجوم شرس على ياسمين صبرى من أجل عيون “عمرو أديب”
  • جزائري يصنع من جدران البيوت لوحات فنية

Social Stats

Al Adala 2020 Website design by LeafGlobal
الافتتاحية