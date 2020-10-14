هيئة الاعلام والاتصالات تنجر حملة فحص جودة ومتابعة في الانبار

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، ان فرقها الفنية انجزت حملة فحص جودة خدمات الاتصالات ومتابعة الطيف الترددي في الانبار. وقالت في بيان إنه ” استكمالاً للجولات الميدانية التي تقوم بها الكوادر الفنية الخاصة بجودة الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال في عموم محافظات العراق اجرى فريق هندسي متخصص جولة فحص جودة الخدمة والتحقق من استخدامات الطيف الترددي على جميع الترددات في عموم محافظة الانبار” . واضافت: “استخدم الفريق الهندسي في جولته عدة اجهزة حديثة من مناشئ عالمية منها جهاز (TEMS Symphony ) وجهاز (Nemo outdoor) وبرنامج (TEMS Investigation) وجهاز (Signal Shark) للوقوف على مناطق الضعف وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال”. وتابعت: “فيما شملت الجولة التي وصلت الى جميع مناطق الانبار متابعة الطيف الترددي الذي يعد ثروة وطنية وعلى جميع الترددات وازالة المخالفات”. واختتمت قائلة ان “الجولة مستمرة لتشمل محافظات (ديالى، وصلاح الدين، وكركوك) لاعداد تقرير مفصل عن جميع النتائج للبيانات المستخرجة من جولة الفحص من اجل معالجة مناطق الضعف بصورة آنية”.

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