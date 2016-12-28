وزارة الاتصالات توقع عقد شراكة مع شركة sat Gate اللتوانية

وقعت شركة السلام العامة احدى تشكيلات وزارة الاتصالات عقد عمل مع شركة سات كيت الليتوانية الخاصة بأمن وتقنية الاتصال المهندس علي القصاب المدير العام للشركة تحدث عن اهمية التعاقد بخصوص امن وتقنية الاتصالات خاصة مع الشركات الرصينة المعنية في مجال تطوير الاتصالات . والجدير بالذكر ان وزارة الاتصالات تسعى الى تفعيل القطاع الخاص والعام على حد سواء عن طريق اعتماد اليات التعاقد وفتح افاق التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرصينة . من جهه اخرى و برعاية وزير الاتصالات الاستاذ حسن كاظم الراشد نظمت وزارة الاتصالات المعهد العالي للاتصالات والبريد ورشة عمل حول تحليل التداخل في المنظومات الخلوية ترأس الورشة الوكيل الفني الاقدم امير خضر البياتي بحضور المدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها ونخبة من التدريسيين والمهندسين والفنيين وممثلي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة التكنولوجية وممثلي عن وزارة البيئة وشركات القطاع الخاص .حث البياتي في كلمته على ضرورة اقامت مثل هكذا ورش تشارك فيها ثلاث اطراف متمثلة بوزارتنا كونها المشغل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص وهي تعد تظاهرة فنية مضمونها تهدف الى تضافر الجهود وتقديم افضل الخدمات للمواطن من خلال حل المشاكل والاختناقات الموجودة في الشبكات وطرح موضوع التداخل في المنظومات الخلوية كون قطاع الاتصالات والفضاء العراقي يعاني من تلوث منذ التسعينات القرن الماضي والذي ادى الى تجاوزات على حقوق العراق في الترددات من قبل الدول المجاورة ونوه خلال حديثه عن استخدام اجهزة غير مرخصة للمناطق التي تعرضت للارهاب والتي أدت الى اختناق كبير في الترددات في البلد وهناك جهات رسمية وغير رسمية تستخدم ترددات تشويش مما يؤدي الى تأثيره بشكل سلبي في تشغيل الترددات وادخال منظومات غير مرخصه.

واضاف ان هناك لجان عليا تعمل على تذليل العقبات وحل المشاكل المتعلقه في مجال الاتصالات وأهمية تدريب وتأهيل الطلاب على الجانب العلمي والعملي في قطاع الاتصالات والعمل على تطويره على ان يكون نظام عملنا هو تطوير قطاع الاتصالات من خلال التعاون المشترك مابين أطراف المثلث ( وزارة الاتصالات , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص )، وتم فتح باب المناقشة مع اساتذه متخصصين في مجال الاتصالات ووضع المحاور الاساسية للمشاكل الفنية التي تتعرض لها الترددات وايجاد الحلول المناسبة لزيادة كفاءة الطيف والتقليل من تداخل الترددات . وفي ختام الورشة اشار عميد المعهد العالي للاتصالات احمد محمد صالح ان هناك سلسلة من الورش الفنية على نفس النمط لوضع افضل المعايير لحل المشاكل الفنية الاتصالاتية مابين القطاعات المختلفة .

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