وزيرة الاتصالات تستعرض مع اللجنة المالية الإيرادات المتحققة خلال الحكومة الحالية

استعرضت وزيرة الاتصالات هيام الياسري مع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني الإيرادات المتحققة خلال الحكومة الحالية.وقالت الوزارة في بيان تلقته (العدالة ): إن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري استقبلت بمقر الوزارة النائب عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية النيابية”، لافتة إلى، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي من أبرزها جهود الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية والتي أثمرت عن تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات وزارة الاتصالات”.وأضافت، أن “زيادة الإيرادات لدى الشركات العامة التابعة للوزارة خلال فترة الحكومة الحالية ولغاية منتصف العام الحالي بلغت كالتالي:- شركة الاتصالات بنسبة 100٪ – شركة البريد بنسبة 200٪ – شركة السلام بنسبة 150٪ وتابعت “إضافة إلى تنفيذ خطوط الألياف الضوئية لتقديم خدمة الانترنت السريع بمقدار ثلاثة ونصف مليون خط بعد أن كانت مليون خط متلكئ فقط”.ولفت إلى أنه “تم تحقيق مئة ضعف زيادة في إمرار سعات الانترنت الدولية (الترانزيت) عبر العراق لتعظيم الإيرادات وتعزيز موقع العراق الجغرافي، حيث تم إمرار أكثر من (1000) گيگا ولأول مرة في تاريخ الوزارة لغاية منتصف العام الحالي بعد ان كانت (10) گيگا فقط”.وأشارت إلى، أن “هذه الإنجازات تأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزيرة وفريق إدارة الوزارة المتقدم وموظفوها الشرفاء في مكافحة الفساد المالي والإداري وإنشاء مشاريع جديدة استراتيجية وتطوير ودعم المشاريع القائمة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها”.ومن جانبه، أشاد العطواني، بـ “جهود الوزيرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات ورفد خزينة الدولة، متمنياً لها تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة للصالح العام” .

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