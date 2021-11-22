وزير التجارة يعلن إطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، امس الأحد، إطلاق الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية في عموم البلاد، مبيناً أن السلة متكونة من 7 مفردات أساسية. وقال وزير التجارة علاء الجبوري: إن “الوزارة اطلقت الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية التي توزع على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد”. وأضاف “أصدرت توجيهاً لجميع المخازن التابعة للشركة العامة للتجارة الغذائية، بإطلاق السلة الغذائية المتكونة من 6 مواد، بالإضافة إلى الدقيق”. وأكدت وزارة التجارة في بيان، أنها “عملت بالتوجيهات مجلس الوزراء، حيث قام القطاع الخاص باستيراد السلة الغذائية، على أن تكون وزارة التجارة الداعمة بالتجهيز، فضلاً عن المتابعة مع الوكلاء في عموم العراق”.

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