وزير الكهرباء: المرحلة الثانية من مشروع المحطات التحويلية ستشمل المناطق الجنوبية والوسطى

أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، امس الاثنين، عن أهمية عقد المحطات التحويلية في استقرار الطاقة بالبصرة، مشيراً الى أن المرحلة الثانية من المشروع ستشمل المناطق الجنوبية والوسطى.وقال وزير الكهرباء: إن “الوزارة وقعت أحد أهم العقود التي تمثل الجانب الفني لسد احتياجات مناطق مهمة في محافظة البصرة، بتمويل من البنك الدولي”، مشيراً إلى أن “تنفيذ هذا العقد سيسهم في استقرار أكبر للمنظومة في الأيام القادمة، وقد تم اختيار نوعية المحطات بدقة وفقاً للاحتياج”.وأضاف، أن “هذا العقد يمثل ثاني تجربة ناجحة في تنفيذ المشاريع مع البنك الدولي، وهي مشاريع استراتيجية ومهمة بمواصفات عالية جداً”، موضحاً أن “المرحلة الثانية من مشروع البنك الدولي، ستشمل أيضاً المناطق الجنوبية والوسطى”.وأكد وزير الكهرباء “الاستمرار في تنفيذ مشاريع بنية تحتية أساسية لشبكة الكهرباء، التي ستسهم في تحقيق استقرار الطاقة الكهربائية على المدى الطويل، خاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل القبلة والفيحاء والغدير”.ووقع وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أمس الاول الأحد، عقداً مع شركتين تركيتين لإنشاء 3 محطات تحويلية لصالح مديرية كهرباء المنطقة الجنوبية في محافظة البصرة.من جانبه أوضح مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، علي زهير كريم أن “المحطات الثانوية التي تم التعاقد عليها تستهدف مركز محافظة البصرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”، لافتاً إلى أن “المشروع ممول من قبل البنك الدولي”.وذكر أن “هذه المحطات، هي القبلة والفيحاء والغدير وهي محطات ثانوية تساعد في زيادة واستقرار ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية للمواطنين”، مؤكداً أن “‏هنالك مجموعة من المشاريع مدعومة من قبل وزارة الكهرباء إضافة إلى البنك الدولي”.‏فيما بين مدير شركة Bast التركية، شريف دوفر أن “شركة Bast التركية شركة عريقة بإنتاج معدات الكهرباء، حيث عملت لمدة 10 أشهر بهذا المشروع، وهي سعيدة بإكمال هذا المشروع في البصرة”، موضحاً أن “هذا المشروع عبارة عن ثلاث محطات كهرباء بطاقة 132 Kev تتحول إلى 33 Kev كل محطة تحتوي على ثلاث محطات سعة المحطة الواحدة 90 ام في اي تخدم مركز البصرة عموما في مناطق القبلة والغدير والتي هي ياسين خريبط ومنطقة الفيحاء بعد جسر خالد”.‏وأشار إلى أن “الشركة متواجدة في العراق لأكثر من 15 سنة، وهذا أول مشروع ينفذ لها في البصرة، ونحن سعداء بالتعاون مع وزارة الكهرباء العراقية، وبالتعاون في مناطق أكثر بالجنوب ووسط العراق”.

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