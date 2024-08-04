وزير الكهرباء يصدر 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد

أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل 7 توجيهات لدائرة توزيع بغداد، فيما شدد على ضرورة تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة ‏للمواطنين في العاصمة.وقالت الوزارة- في بيان تلقته (العدالة ): إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل أجرى زيارة إلى دائرة توزيع ‏بغداد وعقد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين ومديري القواطع ومراكز الصيانة؛ لمراجعة ‏نتائج حملات التأهيل الأولى والثانية ومعالجة مشاكل الاختناقات في بعض مناطق ‏العاصمة”.وأضافت، أن “الاجتماع صدر عنه عدة توجيهات مهمة من الوزير، أبرزها:‏‏- استمرار حملات التأهيل وتجهيز مراكز الصيانة والقطاعات بالمواد الحاكمة والمحولات.‏‏- تكثيف متابعة أعمال الصيانة وضمان جودتها.‏‏- مراقبة أحمال المغذيات ومعالجة الأحمال العالية للتخفيف عنها.‏‏- تعزيز التعاون بين الأقسام الساندة والفنية لمتابعة حملات التأهيل.‏‏- توزيع المحولات وفقاً للأولوية والأهمية والاحتياج.‏‏- تشخيص المناطق التي تعاني من اختناقات في الشبكة ووضع حلول عاجلة لها.‏‏- تعزيز الرقابة على عمل مراكز الصيانة لضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.‏وأكد الوزير، “على أهمية هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة ‏للمواطنين في العاصمة بغداد”، مشدداً على، “ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النتائج ‏المرجوة في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة”.

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